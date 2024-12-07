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В Дагестане силовики задержали 12 человек, планировавших крупный теракт

В Дагестане силовики задержали 12 человек законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации, планировавших крупный теракт, сообщает РИА Новости на пресс-службу регионального управления ФСБ.

У них изъяли 2 самодельных взрывных устройства, более тонны аммиачной селитры, оружие, а также боеприпасы.

Сейчас ведется допрос, решается вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее сообщалось, что есть концепция того, каким будет мемориал в память о погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити холл».