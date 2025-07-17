Врачи Кузбасса спасли пенсионера из Самары от ампутации ноги

сегодня в 18:55

В больнице Кузбасса пациенту с ишемией аорты спасли ногу от ампутации

Житель Самары с ишемией аорты обратился за помощью в Кузбасс, где врачи областной клинической больницы им. С. В. Беляева провели ему бифуркационное протезирование и спасли от ампутации ноги, сообщает Сiбдепо .

78-летний мужчина столкнулся с угрозой ампутации ноги из-за ишемии аорты. Врачи по месту жительства отказались проводить операцию из-за высокого риска.

По совету сына пациент обратился в Кузбасскую областную клиническую больницу им. С. В. Беляева. Здесь специалисты провели бифуркационное протезирование аорты.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что благодаря опыту врачей и возможностям медицинского центра удалось сохранить здоровье пациента.