Ремонтные работы стартовали в бассейне «Нева» городского округа Люберцы

Работы по ремонту и профилактике оборудования стартовали в бассейне «Нева» города Дзержинский городского округа Люберцы. В этом году там полностью заменят основную трубу ввода, а также почистят и частично поменяют задвижки и фильтры насосов бассейна, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы полностью заменили трубу ввода: на ней было зафиксировано пять мест утечки. Кроме того, запланированы ремонтные работы в основном зале бассейна и в раздевалках. В зале заменят старые металлические решётки вентиляции на пластиковые, обработают специальным противогрибковым составом и покрасят стены водостойкой краской. В раздевалках отремонтируют шкафчики», — рассказал директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош.

Все работы по ремонту помещений и профилактике оборудования в бассейне будут завершены к началу августа, а уже в середине месяца в «Неве» стартует новый спортивный сезон.

В бассейне «Нева» проходят тренировки воспитанников отделения плавания спортивной школы «Орбита», участников проекта губернатора Московской области «Активное долголетие», занятия для жителей с ОВЗ, а также для участников СВО.

В текущем году в городском округе Люберцы планируется построить и капитально отремонтировать 16 социальных объектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.