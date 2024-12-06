Андрей Воробьев: есть концепция мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе»
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Есть концепция того, каким будет мемориал в память о погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити холл». Ее обсуждали, рассказал РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сама концепция, она обсуждалась, она есть», — отметил политик.
Сроки строительства Воробьев не обозначил. До этого губернатор Подмосковья говорил, что появится мемориал в память о погибших в теракте в «Крокус Сити холле». Этот вопрос обсуждали и с владельцем здания, и с семьями жертв.
Теракт случился 22 марта 2024 года. Боевики начали стрелять по людям из автоматов, а затем подожгли зрительный зал. Умерли 144 человека. По делу уже арестовали 10 фигурантов.
Ранее четверых сообщников напавших на «Крокус» боевиков задержали в Ингушетии.