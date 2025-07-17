Десятый цех по плетению маскировочных сетей открыли в Балашихе

Очередной цех появился в отделении многофункционального центра в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. На мероприятии присутствовали руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, депутат Совета депутатов городского округа Сергей Щукин и директор многофункционального центра «Мои документы» в городском округе Балашиха Наталья Дубовицкая, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Радостно отметить, что этот цех станет еще одним местом, где будет представлено корпоративное волонтерство. Сотрудники МФЦ в свободное от работы время будут плести маскировочные сети. Кто-то будет задерживаться после смены, кто-то будет приходить чуть раньше. Люди делают это ради спасения жизней наших ребят и приближения победы», — сказала Елена Жарова.

На территории городского округа есть несколько предприятий, где развивается корпоративное волонтерство на местах: Гиперглобус, Налоговая инспекция, МФЦ.

«Значимость сетей для наших бойцов очень велика. Маскировочные сети применяются в большом количестве для защиты техники и личного состава. Нашими защитниками очень ценится труд тех, кто плетет сети», — сказал Иван Клещерев.

Волонтерская группа «Сетевые пчелки Балашихи» создана в мае 2023 года на базе Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». За все время в округе сплели более 4 000 маскировочных сетей, отправленных по разным направления зон СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.