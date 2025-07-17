В Дедовске продолжается масштабный капитальный ремонт котельной № 2

Капитальный ремонт котельной в Дедовске муниципального округа Истра продолжается. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта котельная, построенная еще в 1965 году, обеспечивает теплом и горячей водой более 10 тыс. жителей, свыше 50 многоквартирных домов и 12 соцобъектов. И впервые за почти 60 лет работы объект проходит полное техническое переоснащение.

На сегодняшний день уже демонтированы 2 старых котла, впереди — устройство новых фундаментов, установка современного теплотехнического оборудования, проведение обвязки трубопроводов и подготовка к монтажу новейших котлов с горелками.

Ремонт котельной будет состоять из 2-х этапов:

В текущем году проведут замену 2-х котлов с установкой автоматики, насосного и вспомогательного оборудования.

В 2026 году заменят 3-й котел и проведут наладку всех рабочих процессов.

В результате ремонта на объекте будет заменено все старое оборудование. На смену ему придут современные и высокоэффективные отечественные агрегаты. Также планируется внедрение автоматизированной системы управления, что позволит перевести работу котельной в полностью автоматический режим.

Завершение всех работ намечено к началу отопительного сезона 2026-2027. Модернизация котельной №2 в Дедовске позволит повысить энергоэффективность и обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды населению, а также создаст прочную основу для стабильной работы объекта на долгие годы вперед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», - сказал Воробьев.