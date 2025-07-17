Катаклизм в Новосибирске: затоплены парковки и улицы, а ветер ломает деревья

В Новосибирске из-за мощных дождей парковки и улицы ушли под воду

Вечером 17 июля в Новосибирске разыгралась непогода: дождь сделал из улиц бурные реки, а небо затянулась тучами со сверкающими молниями, сообщает «Царьград» .

Жители заявляют о том, что видимость в городе упала. Люди перестали видеть даже соседние дома, а ветер гнет стволы молодых деревьев. По затопленным улицам начали плавать автомобили. Местные всерьез начали сомневаться в работоспособности ливневых канализаций.

На парковке около ТЦ «Мега» даже начался потоп. Накопившаяся вода снесла люк канализации, после чего она стала выливаться прямо под стоящие машины.

Сильным ветром ломаются тонкие деревья и ненадежные конструкции. В городе Обь некоторые микрорайоны из-за грозы были отключены от света. На улицах Выборной, Немировича-Данченко и в Первомайском районе Новосибирска тоже отключили электричество.

В ГУ МЧС по Новосибирской области жителей предупредили, что во время такой грозы лучше держаться вдали от водоемов. В Кемеровской и Тульской областях уже збыли афиксированы несчастные случаи.

Согласно прогнозу прогнозу «Яндекс. Погоды», непогода продлится до 22:00 по местному времени.

Между тем, в Сети появилось видео, как мужчина на электросамокате прорывается по затопленной улице в Новосибирске. В городе осадки уже парализовали движение.