Российский электросамокатчик «плыл» по затопленной ливнем улице и попал на видео

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Электросамокатчик «плыл» по затопленной улице во время ливня в Новосибирске

В Сети появилось видео, как мужчина на электросамокате прорывается по затопленной улице в Новосибирске. В сибирской столице продолжаются обильные осадки, которые уже парализовали движение в городе, сообщает RT .

На опубликованных кадрах видно, как электросамокатчик едет по затопленной улице, а рядом с ним проезжает машина Росгвардии. Уровень воды на дороге, по которой катится самокатчик, достигает не менее 20 сантиметров.

Из-за сильных дождей из новосибирских тротуаров также забили фонтаны, рассказывают местные жители в соцсетях.

Информации о наличии пострадавших в результате непогоды пока не приводилось.

Синоптики ожидают, что осадки в Новосибирске будет продолжаться до конца вторника, 15 июля.