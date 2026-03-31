В Дагестане после наводнения коров эвакуируют на руках

В дагестанском селе Ново-Циллитли уровень воды после наводнения немного спал, что позволило местным жителям начать эвакуировать крупнорогатый скот. Мужчины в прямом смысле коров выносили из сараев на руках, сообщает Mash Gor .

В дагестанском селе Ново-Цилитли завершается эвакуация скота после сильного наводнения. Уровень воды наконец снизился до отметки, при которой стало возможным добраться до животных.

Коров местные жители буквально несли на руках, вытаскивая их из затопленных подворий. Некоторые животные провели в воде несколько суток, прежде чем к ним смогли добраться. Судя по кадрам, некоторые коровы и бараны ослаблены, они лежали в кузове грузовиков и часто дышали.

Ситуация осложнялась тем, что высокий уровень паводка долгое время не позволял проводить спасательные работы. Люди были вынуждены ждать, пока вода отступит на достаточное расстояние.

Ранее сообщалось, что в Дагестане произошло сильнейшее наводнение после ливня. Местные жители старались спастись сами и помогали другим людям. Так, сотрудник одного из кафе сумел вытащить из потоков воды маленькую девочку. Ребенок выжил только благодаря быстрой реакции мужчины.

Также сообщалось, что жители 30 районов Дагестана остаются без электроэнергии из-за наводнения.

