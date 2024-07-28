В Дагестане подросток на отцовском «КамАЗе» переехал 9-летнюю велосипедистку

В дагестанском поселке Тюбе 17-летний юноша самовольно сел за руль отцовского «КамАЗа», не справился с управлением и переехал 9-летнюю велосипедистку, которая двигалась по краю проезжей части, сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана» .

Авария произошла 27 июля около 12:00. Травмированную девочку увезли в ДРКБ Махачкалы, медики делали все возможное, чтобы спасти маленькую пациентку, но оказались бессильны. От полученных травм она скончалась в больнице.

Известно, что у подростка, который переехал девочку, не было водительского удостоверения. Где был отец несовершеннолетнего в момент, когда тот взял грузовик, выясняется.

Ранее маленькая девочка пострадала в Москве. Ее вместе с бабушкой сбил самокатчик.