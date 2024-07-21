В Москве самокатчик на скорости сбил пенсионерку и маленькую девочку

Молодой парень на электросамокате сбил пожилую женщину и ребенка, которые гуляли по тротуару в столичном районе Бутово. Пострадавших госпитализировали в медучреждение, сообщает MSK1.ru .

От столкновения женщина плашмя упала на асфальт, а девочка сильно ушибла голову. Также пострадал и виновник ДТП.

«Видимо скорость была немалая, женщина ничего не помнит, слева на лице гематома, ребенок говорит, что это ее няня и мамы нет в Москве», — рассказали очевидцы.

На место происшествия вызвали полицию и карету скорой помощи, однако сотрудники правоохранительных органов так и не явились. Пострадавших госпитализировали в одну из столичных больниц.

Пресс-службе кикшерингового сервиса «МТС Юрент» заявили, что заблокировали аккаунт виновника ДТП и окажут всю необходимую помощь пострадавшим для получения страховки.