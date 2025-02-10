В Дагестане мошенники продавали поддельные ордена за участие в СВО

Меликов: в Дагестане продавали за 300 тыс руб псевдоордена за участие в СВО

В Дагестане мошенники продавали за 300 тыс. рублей псевдоордена «Герой Дагестана» за участие в СВО, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале .

Он рассказал, что фальшивую награду неизвестные выдают «по очень субъективным критериям». Подделку продают за 300 тыс. рублей. Ее приобретают в том числе те, кто не бывал в зоне СВО.

Меликов напомнил, что в республике не существует такой награды. По его словам, продажа псевдоорденов «поставлена на поток», и это нужно пресечь.

Глава республики поручил разобраться в ситуации. Он призвал правоохранительные органы, в том числе прокуратуру, доложить о результатах расследования до конца февраля.

Ранее стало известно, что боец СВО из Нижнего Тагила получал денежное довольствие не в полном объеме. По сути он воевал за «полтора кило пельменей в день», как заявил депутат Госдумы Максим Иванов.