В Дагестане дочь зарубила мать топором из-за несостоявшейся свадьбы
Фото - © Телеграм-канал Mash Gor
Дочь набросилась с топором на собственную мать в Дагестане. Предварительно, девушке не разрешили выйти замуж, сообщает Mash Gor.
По словам местных жителей, дочь дождалась, пока останется наедине с матерью. Тогда она схватила топорик и начала наносить родительнице удары.
Убив мать, девушка написала отцу сообщение: «Патимат сдохла». Затем она собрала вещи и скрылась в селе Новые Викри.
По словам знакомых семьи, девушка с хорошими результатами окончила школу, но состояла на учете в психдиспансере.
На Кубани подросток зарубил свою бабушку топором. У них произошла бытовая ссора.
