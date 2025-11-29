В Дагестане дочь зарубила мать топором из-за несостоявшейся свадьбы

сегодня в 20:18

Дочь набросилась с топором на собственную мать в Дагестане. Предварительно, девушке не разрешили выйти замуж, сообщает Mash Gor .

По словам местных жителей, дочь дождалась, пока останется наедине с матерью. Тогда она схватила топорик и начала наносить родительнице удары.

Убив мать, девушка написала отцу сообщение: «Патимат сдохла». Затем она собрала вещи и скрылась в селе Новые Викри.

По словам знакомых семьи, девушка с хорошими результатами окончила школу, но состояла на учете в психдиспансере.

На Кубани подросток зарубил свою бабушку топором. У них произошла бытовая ссора.

