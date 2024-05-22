В Чувашии легковушка влетела в скорую помощь. Один человек погиб, 6 пострадали

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«112»: один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП со скорой в Чувашии

В Чувашии столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. В результате аварии погиб водитель легковушки, 6 человек пострадали, сообщает «112» .

Авария произошла в среду днем в городе Канаш. При столкновении Lada Priora и «Газель» получили серьезные повреждения, скорая помощь опрокинулась на бок.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. Еще шестерым участникам ДТП понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Нижнем Новгороде двое мужчин сбили лося, когда катались на мотоцикле Honda. В результате ДТП пострадали и водитель, и пассажир транспортного средства.