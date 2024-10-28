В Чите силовики нагрянули на вечеринку закрытого гей-клуба*

В Чите местную жительницу обвинили в организации гей-вечеринок* с целью пропаганды запрещенного в России экстремистского объединения ЛГБТ*, сообщает РБК .

На прошлой неделе силовики нагрянули с проверкой в закрытый клуб «Джексон», который раньше назывался «Точка». Попасть в заведение можно было только по предварительному звонку или через фейс-контроль.

Следователи считают, что клуб работал с целью пропаганды идеологии ЛГБТ*. В организации вечеринок обвинили местную жительницу.

Ранее школьникам в Нижнем Новгороде показали поучительный фильм, в котором можно было увидеть сатанистов, голых женщин и геев*. Так им рассказали о пропаганде нетрадиционных ценностей.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.