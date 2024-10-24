Сатанисты, голые женщины и геи*: школьникам в Нижнем Новгороде показали фильм

Школьникам в Нижнем Новгороде показали поучительный фильм, в котором можно было увидеть сатанистов, голых женщин и геев*. Так им рассказали о пропаганде нетрадиционных ценностей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Учащимся школы № 126 на Автозаводе показали фильм 2007 года под названием «Громкое дело. Влияние музыки». По задумке администрации учебного заведения, картина должна была открыть школьникам глаза на пропаганду нетрадиционных ценностей.

На видео были изображены люди с сатанинскими рогами, обнаженные женщины и даже целующиеся мужчины. Фильм рассказывал о том, как музыкальные композиции могут влиять на человека.

Сами ученики пошутили, что все это напомнило им ситуацию со скандальным рэпером P.Diddy. В администрации школы от комментариев отказались.

Американского исполнителя задержали по делу о торговле людьми для сексуального рабства и организации проституции. Также P.Diddy подозревают в педофилии и изнасилованиях. Суд состоится в мае 2025 года.

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