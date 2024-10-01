Рэкет, секс-рабыни и нарковечеринки с Ди Каприо: что натворил рэпер P. Diddy

P. Diddy мог применять насилие и угрозы, чтобы скрывать свои преступления

Осенью 2024 года популярный американский рэп-исполнитель и продюсер P. Diddy стал главным объектом внимания в США и других странах. Его обвиняют не только в организации наркотических вечеринок с участием множества голливудских знаменитостей, но и в торговле людьми и насилии в отношении женщин, сообщает «ФедералПресс» .

P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) стал участником скандала мирового масштаба. 16 сентября он был задержан в Нью-Йорке по тяжким обвинениям, включая рэкет, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и организацию проституции. В случае подтверждения обвинений ему может грозить пожизненный срок.

По данным обвинительного заключения, на протяжении более десяти лет Комбс использовал запугивание и насилие, чтобы принуждать женщин к интимным связям и скрывать свои преступления.

Судебное разбирательство по делу исполнителя запланировано на 9 октября. Запрос об освобождении P. Diddy под залог в 50 миллионов долларов был отклонен.

Разразившийся скандал спровоцировал повышенный интерес к рэперу, а таблоиды начали публиковать архивные фото с его сумасшедших вечеринок. На снимках можно заметить таких знаменитостей, как Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, Сара Джессика Паркер, Пэрис Хилтон, Джей-Зи, Бейонсе, Дженнифер Лопес и многих других.

После задержания Комбса и выдвижения против него обвинений интернет-пользователи начали активно обсуждать, какие известные личности могли быть осведомлены о вечеринках Freaks-off и связанных с ними инцидентах насилия.

Джастин Бибер, который ранее был близким другом, воспитанником и поклонником P. Diddy, прекратил взаимодействие с ним после ареста продюсера. В 2009 году, когда Биберу было всего 15 лет, он провел 48 часов в компании P. Diddy и даже опубликовал об этом видео на YouTube. Однако подробности их встреч всегда были покрыты завесой тайны, что уже тогда вызывало подозрения у фанатов юного артиста.