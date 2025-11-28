В Черновцах мужчина устроил поджог в синагоге
В синагоге в городе Черновцы Черновицкой области Украины мужчина устроил поджог, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский в Telegram-канале.
«Поджог совершен сегодня в Садигурской синагоге в Черновцах», — отметил он.
Предварительно установлено, что устроивший поджог страдает психическим заболеванием. Подозреваемый задержан.
В результате поджога никто не пострадал, но помещению синагоги был нанесен ущерб.
