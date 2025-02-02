В Черкесске коты спалили дом, перевернув кулер с водой

На втором этаже многоэтажки в Черкесске загорелась квартира, ЧП произошло из-за шалости домашних котов, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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Спасатели эвакуировали из горящей квартиры двух женщин и пять котов.

Огонь распространился на 36 кв. м. Его тушили 12 специалистов и 3 единицы техники.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за шалости питомцев. Коты опрокинули кулер, после чего вода залила удлинитель.

Ранее два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома на юго-востоке Москвы. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м.