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Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажки на юго-востоке Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома, расположенного на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло в квартире на 10-м этаже многоэтажки на Волжском бульваре. Общая площадь пожара составила 5 кв. м.

При тушении возгорания пожарно-спасательные подразделения обнаружили тела мужчины и женщины.

Для ликвидации пожара были привлечены 25 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее два человека погибли в результате пожара в квартире на 12-м этаже дома на улице Михневская в Москве.