Один человек погиб и трое получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
Белгородская область подверглась атаке ВСУ. В результате один мирный житель погиб, еще трое оказались ранены, сообщает оперативный штаб региона.
При детонации FPV-дрона в Грайвороне погибла женщина.
Также в Грайворонскую ЦРБ доставили троих пострадавших. У мужчины и женщины диагностированы множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины — осколочные ранения волосистой части головы.
Всем раненым оказывается необходимая помощь.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.