Один человек погиб и трое получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области Спецоперация сегодня в 00:27

Белгородская область подверглась атаке ВСУ. В результате один мирный житель погиб, еще трое оказались ранены, сообщает оперативный штаб региона.