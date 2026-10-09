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Один человек погиб и трое получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Спецоперация

Белгородская область подверглась атаке ВСУ. В результате один мирный житель погиб, еще трое оказались ранены, сообщает оперативный штаб региона.

При детонации FPV-дрона в Грайвороне погибла женщина.

Также в Грайворонскую ЦРБ доставили троих пострадавших. У мужчины и женщины диагностированы множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины — осколочные ранения волосистой части головы.

Всем раненым оказывается необходимая помощь.

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