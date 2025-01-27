Два человека погибли при пожаре в Москве

Нагатинская межрайонная прокуратура Москвы контролирует ход установления причин возникновения смертельного пожара на улице Михневская, где погибли два человека, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства .

Возгорание произошло в одной из квартир 12-этажного дома на улице Михневская. После того как пламя потушили, в жилье нашли тела двух человек.

На опубликованных фото из квартиры, где произошел пожар, видно, что стены жилья сильно обгорели. Точная причина возгорания будет установлена в ходе специальной экспертизы.

Кто именно погиб в квартире, не уточняется. За ходом установления всех обстоятельств случившегося следит прокуратура.