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В Черкассах военкомы провели рейд на концерте комика Тимошенко

В украинском городе Черкассы военкомы пришли с облавой на концерт комика Антона Тимошенко, сообщает издание « Страна.ua ».

«В Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК (территориального центра комплектования — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Сотрудники военкомата проверяли у мужчин призывного возраста документы в фойе здания.

В течение нескольких дней по всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.