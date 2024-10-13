В Черкассах военкомы провели рейд на концерте комика Тимошенко
В украинском городе Черкассы военкомы пришли с облавой на концерт комика Антона Тимошенко, сообщает издание «Страна.ua».
«В Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК (территориального центра комплектования — прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Сотрудники военкомата проверяли у мужчин призывного возраста документы в фойе здания.
В течение нескольких дней по всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.
Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.