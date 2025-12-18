сегодня в 23:25

В Черемушках легковушка въехала в пять припаркованных машин

Водитель легкового автомобиля столкнулся с пятью припаркованными машинами в Черемушках на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости .

Авария произошла на Профсоюзной, 43. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с пятью припаркованными транспортными средствами.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Новых Черемушках в Москве 18 декабря произошло ДТП. Предварительно известно, что нетрезвый автомобилист врезался в ограждение детского сада.

