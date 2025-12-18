В Черемушках легковушка въехала в пять припаркованных машин
Водитель легкового автомобиля столкнулся с пятью припаркованными машинами в Черемушках на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.
Авария произошла на Профсоюзной, 43. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с пятью припаркованными транспортными средствами.
В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.
В Новых Черемушках в Москве 18 декабря произошло ДТП. Предварительно известно, что нетрезвый автомобилист врезался в ограждение детского сада.
