Пьяный водитель на большой скорости врезался в ворота детского сада в Москве

В Новых Черемушках в Москве 18 декабря произошло ДТП. Предварительно известно, что нетрезвый автомобилист врезался в ограждение детского сада. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости» .

На опубликованных кадрах видно, что от удара об ограждение транспортное средство развернуло боком. На заборе просматривается вмятина, а у машины — повреждения передней части.

По словам очевидцев, до того как врезаться в ворота дошкольного образовательного учреждения, водитель какое-то время катался по дворам и крушил чужие машины.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.