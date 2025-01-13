В Бурятии сошли с рельсов 22 грузовых вагона
Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Муйском районе Бурятии, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.
Для проведения работ на станцию Ангаракан направили два аварийно-восстановительных поезда из н. п. Таксимо и города Северобайкальск.
Задержан пассажирский поезд № 98 Кисловодск-Тында.
Грузовой локомотив и пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулись во второй половине дня 18 декабря. В результате происшествия с рельсов сошли 19 вагонов: четыре пассажирских и 15 грузовых.