В Бурятии сошли с рельсов 22 грузовых вагона

Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Муйском районе Бурятии, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.

Для проведения работ на станцию Ангаракан направили два аварийно-восстановительных поезда из н. п. Таксимо и города Северобайкальск.

Задержан пассажирский поезд № 98 Кисловодск-Тында.

Грузовой локомотив и пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулись во второй половине дня 18 декабря. В результате происшествия с рельсов сошли 19 вагонов: четыре пассажирских и 15 грузовых.