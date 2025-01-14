В Бурятии полностью восстановили движение поездов

Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восставили

Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восставили после схода грузового состава, сообщили в пресс-службе РЖД.

«14 января 2025 года в 01:35 мск полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда», — сказано в сообщении.

Железнодорожники восстановили 100 метров пути и 200 метров контактной сети.

После аварии были задержаны пять поездов дальнего следования, уточнили в ведомстве.

Накануне на станции сошел с рельсов грузовой состав с пустыми вагонами.