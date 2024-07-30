В больницах Волгоградской области продолжают лечение 12 пассажиров столкнувшегося с КамАЗом поезда Казань — Адлер. Трое из них — дети, сообщила пресс-служба администрации региона.

Восемь пассажиров поезда Казань — Адлер лечатся в больнице № 25. Двое из них, 54-летняя женщина и 44 летний мужчина, — в реанимации. Оставшиеся шесть находятся на «стационаре» в отделениях травматологии и нейрохирургии.

Трое других пассажиров — мальчик четырех лет, 16-летняя девушка и 43-летняя женщина — лечатся в травматологическом отделении больницы № 7. Также в нее из Котельниковской ЦРБ планируют отправить ребенка пятилетнего возраста.

Один из машинистов поезда, который тоже получил травмы во время столкновения с КамАЗом, лечится в ведомственной больнице.

Ранее сотрудники правоохранительных органов побеседовали с теми, кто управлял составом Казань — Адлер. Один из машинистов дал первые показания.