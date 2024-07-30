Машинист поезда дал показания после аварии с КамАЗом в Волгоградской области

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Машинист столкнувшегося с КамАЗом поезда под Волгоградом дал первичные показания

Машинист поезда, который столкнулся с грузовиком КамАЗ в Волгоградской области, дал первые показания правоохранителям. Об этом заявил источник RT в силовых структурах.

Сейчас машинист пострадавшего состава находится в больнице. Угрозы для его жизни нет.

«Он уже дал первичные показания», — заявил источник журналистов в рядах правоохранителей.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после столкновения поезда и грузовика на переезде в Волгоградской области в больницах остаются 22 пострадавших, из которых восемь человек — несовершеннолетние.

В результате столкновения поезда Казань-Адлер и большегруза пострадали около 140 человек.