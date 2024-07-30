Мурашко: 22 пассажира остаются на лечении после схода поезда под Волгоградом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 22 пострадавших пассажира остаются в больницах на лечении после с столкновения поезда и грузовика на переезде в Волгоградской области, сообщает ТАСС .

По данным министра, на стационарном лечении находятся 22 человека, из них 8 — это дети. Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 пациентов находятся в стационарах Волгограда, один проходит лечение в Ростове-на-Дону, еще семеро — в Котельниковской ЦРБ.

По словам Мурашко, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Для этого проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов 29 июля в Волгоградской области. ЧП произошло в результате столкновения состава с грузовым автомобилем, водитель которого выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал.

В результате пострадали около 140 человек, погибших нет. Водитель КАМАЗа находится в коме.