Мурашко: 22 пассажира остаются на лечении после схода поезда под Волгоградом
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 22 пострадавших пассажира остаются в больницах на лечении после с столкновения поезда и грузовика на переезде в Волгоградской области, сообщает ТАСС.
По данным министра, на стационарном лечении находятся 22 человека, из них 8 — это дети. Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 пациентов находятся в стационарах Волгограда, один проходит лечение в Ростове-на-Дону, еще семеро — в Котельниковской ЦРБ.
По словам Мурашко, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Для этого проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.
Девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов 29 июля в Волгоградской области. ЧП произошло в результате столкновения состава с грузовым автомобилем, водитель которого выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал.
В результате пострадали около 140 человек, погибших нет. Водитель КАМАЗа находится в коме.