Водитель КамАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом находится в коме

SHOT: водителя КамАЗа после ДТП с поездом на вертолете доставили в Волгоград

Водителя КамАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер на ж/д переезде в Волгоградской области, вертолетом санавиации экстренно перевезли в больницу в Волгоград. Пострадавший находится в искусственной коме, сообщает SHOT .

Решение о транспортировке Асламбека У. из районной больницы города Котельниково в Волгоградскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) было принято накануне вечером. Водитель грузовика остается в тяжелом состоянии.

По данным правоохранительных органов, Асламбек выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом. В результате ЧП пострадали около 140 человек, из них 19 продолжаются оставаться в медучреждениях.

Оставшиеся 737 человек продолжили путь в направлении Адлера на двух других поездах. РЖД принял решение полностью компенсировать стоимость билетов всем пассажиром попавшего в ДТП поезда.