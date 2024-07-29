Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда возместят стоимость билетов
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АО «ФПК» возместит полную стоимость пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП на железнодорожном перегоне в Волгоградской области, сообщает пресс-служба компании.
Каждому пассажиру также начислят 24 тыс. баллов по программе «РЖД Бонус».
Кроме того, пассажиры поезда Казань — Адлер могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО «СОГАЗ». Более подробную информацию можно узнать по номеру телефона страховой компании: 8-800-333-08-88.
Все найденные на месте ДТП вещи будут переданы на станцию Котельниково.
В настоящее время задерживается движение поездов на этом направлении. Всю необходимую информацию пассажиры могут узнать по по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
В понедельник после столкновения пассажирского поезда с грузовиком под Волгоградом с рельсов сошли 9 вагонов поезда Казань — Адлер, 7 из них опрокинулись. Пострадали 140 человек, среди которых есть дети. Погибших нет.
В РЖД организовали горячую линию по вопросам схода поезда. Позвонить можно по телефону: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.
Грузовиком управлял 43-летний Асламбек У. Мужчина надеялся, что успеет «проскочить», но все же столкнулся с поездом.