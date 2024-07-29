Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда возместят стоимость билетов

АО «ФПК» возместит полную стоимость пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП на железнодорожном перегоне в Волгоградской области, сообщает пресс-служба компании.

Каждому пассажиру также начислят 24 тыс. баллов по программе «РЖД Бонус».

Кроме того, пассажиры поезда Казань — Адлер могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО «СОГАЗ». Более подробную информацию можно узнать по номеру телефона страховой компании: 8-800-333-08-88.

Все найденные на месте ДТП вещи будут переданы на станцию Котельниково.

В настоящее время задерживается движение поездов на этом направлении. Всю необходимую информацию пассажиры могут узнать по по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

В понедельник после столкновения пассажирского поезда с грузовиком под Волгоградом с рельсов сошли 9 вагонов поезда Казань — Адлер, 7 из них опрокинулись. Пострадали 140 человек, среди которых есть дети. Погибших нет.

В РЖД организовали горячую линию по вопросам схода поезда. Позвонить можно по телефону: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.

Грузовиком управлял 43-летний Асламбек У. Мужчина надеялся, что успеет «проскочить», но все же столкнулся с поездом.