Столкнувшийся с поездом в Волгоградской области КАМАЗ ехал со скоростью 70 км/ч

Водитель КАМАЗа, столкнувшийся с поездом в Волгоградской области, выехал на переезд на скорости 70 километров в час. Это произошло несмотря на то, что горел красный цвет светофора, сообщает SHOT со ссылкой на свой источник.

Автомобилем управлял Асламбек У. Он надеялся, что успеет «проскочить», но все же столкнулся с поездом.

Водитель КАМАЗа говорил, что хотел остановиться и нажал на тормоза. Это значит, что скорость на подъезде к железнодорожным путям была еще более высокой, чем 70 километров в час.

43-летнего водителя КАМАЗа искали судебные приставы. Он предположительно просрочил платежи по микрокредитам. Грузовик, который столкнулся с поездом, ранее был арестован.

С супругой у Асламбека есть два ребенка. Его папа — глава фермерского хозяйства.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направился к месту схода пассажирского поезда. Из-за столкновения с поездом несколько вагонов состава сошли с рельсов.

В результате столкновения с КАМАЗом, с рельс сошли девять вагонов. Семеро из них опрокинулись. По предварительным данным, пострадали более 100 человек.