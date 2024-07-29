Губернатор Волгоградской области направился к месту схода пассажирского поезда

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направляется к месту схода вагонов пассажирского поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

29 июля под Волгоградом пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате ЧП несколько вагонов состава сошли с рельсов.

Ранее стало известно, что водитель КАМАЗа решил проехать прямо перед поездом через нерегулируемый железнодорожный переезд. По данным очевидцев, состав протаранил кабину машины.

По предварительным данным, пострадало до 140 человек. СК возбудил уголовное дело по факту схода поезда.