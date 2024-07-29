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112: около 100 человек пострадали при сходе пассажирского поезда под Волгоградом

Порядка 100 человек пострадали при сходе пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области, сообщает 112 со ссылкой на источник.

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, водитель грузовика КАМАЗ не успел «проскочить» переезд и произошла авария. По другим данным, на переезде горел красный свет, и водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

В результате с рельсов сошли восемь вагонов состава. Среди пострадавших есть дети.