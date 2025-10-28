В Боливии автобус упал в пропасть, 15 человек погибли Происшествия сегодня в 04:31

В результате ДТП с автобусом в Боливии 15 человек погибли и 20 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Deber.

На место происшествия прибыли местные жители, которые попытались помочь пассажирам. Отмечается, что автобус почти полностью уничтожен. По версии полиции, было ли допущено превышение скорости. Проводится проверка. Ранее женщина-пешеход погибла в результате автоаварии на западе Москвы. Предварительно, ее сбил грузовик КамАЗ. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.