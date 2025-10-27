КамАЗ задавил женщину-пешехода в Москве
Женщина-пешеход погибла в результате автоаварии на западе Москвы. Предварительно, ее сбил грузовик КамАЗ, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Авария произошла в районе дома № 2 на Бережковской набережной. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.
В результате аварии пострадавшая скончалась на месте. Ее возраст не разглашается.
Дорожная полиция и следственно-оперативная группа устанавливают детали и обстоятельства ДТП.
Ранее на Рязанском проспекте образовалась пробка из-за массовой аварии.
