КамАЗ задавил женщину-пешехода в Москве

сегодня в 17:24

Женщина-пешеход погибла в результате автоаварии на западе Москвы. Предварительно, ее сбил грузовик КамАЗ, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома № 2 на Бережковской набережной. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии пострадавшая скончалась на месте. Ее возраст не разглашается.

Дорожная полиция и следственно-оперативная группа устанавливают детали и обстоятельства ДТП.

