сегодня в 13:03

Пробка образовалась на Рязанском проспекте в Москве из-за массовой аварии

Несколько автомобилей попали в ДТП на Рязанском проспекте в районе дома 27. На данном участке образовалась большая пробка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают экстренные службы города. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. Уточняются сведения по пострадавшим.

В районе аварии автомобили «встали» — движение затруднено на 1 км. Судя по данным «Яндекс.Карт», полоса движения из центра окрасилась в бордовый цвет из-за пробки.

Автолюбителям посоветовали объезжать данный участок.

Утром в понедельник массовое ДТП произошло на внешней стороне 63-го км МКАД, перед съездом №62. В результате перевернулась машина.

