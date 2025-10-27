Машина перевернулась в результате массового ДТП на МКАД
Фото - © Медиасток.рф
Автомобиль перевернулся после столкновения нескольких машин на внешней стороне 63-го км МКАД перед съездом №62. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте столкновения находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства ДТП выясняются. Есть ли пострадавшие, на данный момент неизвестно.
Движение рядом с местом аварии затруднено на 1 км. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Ранее в Петропавловске-Камчатском внедорожник столкнулся со стрелкой автокрана. Два человека погибли, один пострадал.
