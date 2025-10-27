На Камчатке 2 человека погибли в аварии с автокраном
После столкновения внедорожника со стрелой автокрана в Петропавловске-Камчатском погибли 2 человека и один пострадал, сообщается в Telegram-канале краевого министерства здравоохранения.
ДТП произошло на улице Пограничной. Предварительно, автокран выезжал на проезжую часть, когда его стрела, находившаяся в поднятом положении, оказалась над полосой движения.
По словам очевидца, автомобиль, двигавшийся по главной дороге, задел крышей за край стрелы, сообщает РИА Новости. В результате удара с машины сорвало крышу и заднюю дверь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.
