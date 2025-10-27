сегодня в 03:41

На Камчатке 2 человека погибли в аварии с автокраном

После столкновения внедорожника со стрелой автокрана в Петропавловске-Камчатском погибли 2 человека и один пострадал, сообщается в Telegram-канале краевого министерства здравоохранения.

ДТП произошло на улице Пограничной. Предварительно, автокран выезжал на проезжую часть, когда его стрела, находившаяся в поднятом положении, оказалась над полосой движения.

По словам очевидца, автомобиль, двигавшийся по главной дороге, задел крышей за край стрелы, сообщает РИА Новости. В результате удара с машины сорвало крышу и заднюю дверь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники прокуратуры взяли на контроль ход расследования по факту ДТП, которое спровоцировал 15-летний водитель Lada Largus.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.