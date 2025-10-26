Подросток врезался в дерево за рулем Lada Largus в Москве, двое детей пострадали

В Москве сотрудники прокуратуры взяли на контроль ход расследования по факту ДТП, которое спровоцировал 15-летний водитель Lada Largus. Юноша не справился с управлением и врезался в дерево, в итоге двое его несовершеннолетних друзей попали в больницу, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства .

Предварительно известно, что школьник перепутал педали газа и тормоза и не смог избежать столкновения с деревом. В итоге травмы различной степени тяжести получили двое его пассажиров: 12-летний мальчик и 15-летняя девочка. Оба ребенка госпитализированы.

На момент публикации заметки о состоянии самого несовершеннолетнего водителя ничего не сообщается. Также пока неизвестно, как он получил доступ к Lada Largus и кому принадлежит данный автомобиль.

В настоящее время компетентные специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверка стоит на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

