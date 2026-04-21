В Белове тренер создал ОПГ и нападал на наркосбытчиков

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении 12 участников ОПГ из Белово, которую организовал тренер по единоборствам. Фигурантов обвиняют в серии тяжких преступлений, сообщает СтальМедиа .

По версии следствия, тренер создал группу из своих воспитанников, включая несовершеннолетних, чтобы финансировать спортивный клуб и личные нужды. С сентября по ноябрь 2024 года участники нападали на людей, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Потерпевшими признаны девять человек. Общий материальный ущерб превысил 260 тыс. рублей.

«Преступления совершались с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для потерпевших, а также совершением ряда действий, унижающих их достоинство, а в отношении некоторых из них совершены насильственные действия сексуального характера», — сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Кемеровской области.

Деятельность группы пресекли в конце ноября 2024 года сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии. Во время обысков изъяты предметы, имеющие значение для дела. Суд наложил арест на 900 тыс. рублей для обеспечения возможного приговора и возмещения ущерба.

Следствие насчитало 11 эпизодов вымогательства, а также грабежи, разбои, истязания, насильственные действия сексуального характера и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Материалы объемом более 40 томов направлены в суд.

