В Белоруссии задержали 56-летнюю вебкамщицу. На ее видео наткнулась милиция

В Белоруссии 56-летняя женщина попалась на вебкаме и съемках в порно

В Витебске 56-летняя женщина обвиняется в изготовлении и распространении порно. По версии следствия, гражданка снималась в «фильмах для взрослых» и проводила порнотрансляции ради денег, сообщает Газета.ru со ссылкой на OnlineBrest .

Милиция узнала о криминальной деятельности белоруски зимой 2025 года, когда сотрудники изучали соцсети и интернет-сайты. После этого стражи порядка выяснили, что еще в 2023 году злоумышленница зарегистрировалась на сайте, где размещала порно со своим участием. Чтобы заработать побольше денег, женщина предпенсионного возраста также работала в вебкаме — проводила стримы и выполняла пожелания пользователей, которые платили ей деньги.

Сейчас 56-летней витебчанке предъявлено обвинение по части 2 статьи 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). Ей грозит вплоть до четырех лет лишения свободы.

Пенсионный возраст для женщин в Белоруссии начинается с 58 лет, добавляет издание.