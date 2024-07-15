В Белгородской области задержали расстрелявшего 3 сослуживцев бойца

В Белгородской области задержали военнослужащего по имени Алексей, который расстрелял сослуживцев. Трагедия произошла вечером 11 июля, сообщает Baza.

29-летнего военного задержали в Грайвороновском районе. Основной версий случившегося является месть Алексея за унижения.

11 июля он расстрелял троих сослуживцев, двое из которых погибли, а один оказался ранен. После совершения преступления мужчина скрылся. Недалеко от места происшествия нашли пулемет Калашникова.

Ранее в регионе из-за поиска военного объявляли план «Перехват.