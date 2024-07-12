В Белгородской области 29-летний военнослужащий расстрелял сослуживцев

В Белгородской области объявлен план «Перехват» из-за поисков 29-летнего военнослужащего, который расстрелял двоих сослуживцев и ранил третьего, затем сбежал, сообщает Telegram-канал Baza .

Военнослужащие допускают, что злоумышленник мог сбежать в сторону Сумской области Украины. В настоящее время его ищут, но пока нет ни одной зацепки о месте, где он может находиться.

Причины жестокого поступка бойца ВС РФ выясняются. По одной из основных версий, он мог схватиться за оружие и расстрелять сослуживцев из мести за унижения. Каким именно унижениям он подвергался, не уточняется.

Изначально считалось, что военнослужащий сбежал вместе с оружием. Однако пулемет Калашникова нашли рядом с местом преступления. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Новороссийске осудили моряка, который, находясь под действием запрещенных наркотических веществ, расстрелял сослуживца. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.