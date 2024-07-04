Моряк под «солью» расстрелял сослуживца из-за взгляда

Новороссийский гарнизонный военный суд вынес приговор 23-летнему военнослужащему-контрактнику, открывшему стрельбу по своему сослуживцу на борту боевого корабля. Под данным следствия, в момент пальбы стрелок находился под воздействием наркотика, известного как «соль», пишет Газета.ru со ссылкой на изученный приговор.

Правоохранители выяснили, что 9 июля 2023 года ефрейтор, находясь под воздействием синтетического наркотика «альфа-PVP», направил автомат АК-74 в сторону сослуживца. После этого он нажал на спусковой крючок и всадил очередь в моряка.

По версии обвиняемого, он хотел лишь «припугнуть» сослуживца и прострелить ему ноги. Тот якобы показывал фигуранту «угрожающие жесты» — мимикой, пальцем, взглядом и «сдвинутыми бровями». Тем не менее, в результате стрельбы пострадавший получил смертельное ранение в живот и вскоре скончался.

Свидетели утверждают, что до последнего момента погибший не понимал, почему в него стрелял сослуживец. Перед смертью раненый повторял: «Зачем он в меня стрелял? Я ему ничего не сделал», «Зачем он в меня выстрелил? Зачем он меня убил?»

Сам обвиняемый позже заявил, что раскаивается в содеянном и приносит извинения семье погибшего. Расстрелявший сослуживца моряк признал свою вину.

Новороссийский военный суд приговорил 23-летнего контрактника к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье об убийстве. Автомат, из которого производились смертельные выстрелы, суд постановил вернуть в войсковую часть.