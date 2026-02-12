В Белгородской области в результате атаки дрона погиб мирный житель
В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Волоконовском округе Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте», — сообщил он.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область с помощью дронов.
В результате очередных обстрелов в регионе травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе четырехлетняя девочка.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.