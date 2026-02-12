сегодня в 00:03

В Белгородской области в результате атаки дрона погиб мирный житель

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Волоконовском округе Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте», — сообщил он.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область с помощью дронов.

В результате очередных обстрелов в регионе травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе четырехлетняя девочка.

