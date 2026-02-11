Четырехлетняя девочка и еще шесть человек пострадали под Белгородом из-за ВСУ

Гладков: в Белгородской области от атак ВСУ травмы получили семь человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область с помощью дронов. В результате очередных обстрелов в регионе травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе четырехлетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок. Девочку четырех лет, получившую слепое осколочное ранение спины, транспортируют в детскую областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

​​​​​​​​​​​​ Также в населенном пункте Дубовое Белгородского округа жительница получила повреждения из-за взрывной волны от сработавшего беспилотного летательного аппарата. Ей была предоставлена необходимая медицинская поддержка, после чего она была направлена для дальнейшего наблюдения в условиях поликлиники.

По словам Гладкова, в селе Головино того же округа в результате аналогичного инцидента пострадал местный житель. Мужчина сам пришел в больницу, где врачи зафиксировали у него баротравму. После проведения всех требуемых процедур пациент отказался от госпитализации и был отпущен домой.

В Белгороде в больницу № 2 доставили пациента с травмами, полученными от взрыва беспилотника вблизи жилого здания. Состояние мужчины потребовало его срочной госпитализации для стационарного лечения.

Кроме того, в селе Волчья Александровка Волоконовского округа произошел обстрел автомобиля с помощью дрона, в результате чего трое находившихся в нем мужчин получили контузии от ударной волны. Все пострадавшие самостоятельно прибыли в центральную районную больницу в Волоконовке, где им оперативно оказали первую помощь. Курс терапии они будут проходить амбулаторно, без помещения в медицинский стационар. В общей сложности из-за обстрелов пострадали семь человек.

