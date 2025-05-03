В Белгородской области снаряд ВСУ ранил семью из трех человек

В селе Архангельское Белгородской области в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения пострадала семья из трех человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, пострадавшие с баротравмами и контузиями самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.

Пожилую женщину доставляют в белгородскую городскую больницу № 2, ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отмечается, что отец мальчика от госпитализации отказался.

Ранее при атаке ВСУ по частному автомобилю погибли два человека. По словам Гладкова, представители киевского режима намеренно ударили по транспортному средству, которое никакого отношения не имело к военным.