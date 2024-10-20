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В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал охранник предприятия

При атаке украинского дрона в Белгородской области пострадал охранник сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Беспилотник нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в селе Грузское. В результате пострадал охранник. Мужчина получил минно-взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица, руки и ног. Пострадавшего везут в областную клиническую больницу. На предприятии повреждена газовая труба.

ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта региона.

Ранее Вооруженные силы Украины ночью 20 октября устроили массированную атаку Курской области с помощью 43 беспилотников самолетного типа. Силы ПВО сбили все 43 украинских дрона.